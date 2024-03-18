18 марта 2024, 00:58
Даванков и Харитонов признали Путина несомненным победителем на выборах
Кандидаты в президенты России от партий «Новые люди» и КПРФ Владислав Даванков и Николай Харитонов признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом сообщила «Российская газета».
«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — заявил Даванков журналистам.
Реклама
Харитонов при этом добавил, что россияне смогли показать мировому сообществу, как можно сплотиться. Представитель КПРФ признался, что он и его команда по итогам избирательной кампании рассчитывает привлечь внимание к программе партии.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Путин победил на президентских выборах с историческим результатом.
Российский лидер уже заявил, что на новом сроке будет решать задачи специальной военной операции и укрепления обороноспособности страны. По его словам, Россия должна стать сильнее, крепче и эффективнее.
Россия
Владимир Путин
Выборы президента РФ
КПРФ
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама