Выборы 18 марта 2024, 00:58 Даванков и Харитонов признали Путина несомненным победителем на выборах РИА «Новости»

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Кандидаты в президенты России от партий «Новые люди» и КПРФ Владислав Даванков и Николай Харитонов признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом сообщила «Российская газета».

«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — заявил Даванков журналистам.

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Харитонов при этом добавил, что россияне смогли показать мировому сообществу, как можно сплотиться. Представитель КПРФ признался, что он и его команда по итогам избирательной кампании рассчитывает привлечь внимание к программе партии.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Путин победил на президентских выборах с историческим результатом.

Российский лидер уже заявил, что на новом сроке будет решать задачи специальной военной операции и укрепления обороноспособности страны. По его словам, Россия должна стать сильнее, крепче и эффективнее.