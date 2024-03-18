Выборы 18 марта 2024, 00:13 Путин назвал задачи на новом сроке Путин заявил о решении задач СВО и обороноспособности РФ на новом сроке РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что решение вопросов специальной военной операции на Украине и укрепление обороноспособности страны вошли в число задач его нового срока. Об этом он сказал в своем обращении.

Путин также заявил о невозможности подавить волю и сознание российского народа. По его словам, ни у кого в истории это не получилось сделать. И в будущем это не изменится, подчеркнул президент.

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Российский лидер добавил, что единственным источником власти в стране является народ. Руководство РФ сделает все, чтобы защитить его свободу, суверенитет и право самим выбирать свое будущее.