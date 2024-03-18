18 марта 2024, 16:01
Чечня объявила о готовности и дальше следовать курсом президента
Кадыров: Чечня и дальше будет следовать курсом президента России
На прошедших выборах россияне избрали на президентский пост самого мудрого и дальновидного политика современности. Таким образом глава Чечни Размзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал победу действующего главы государства Владимира Путина.
«Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства», — написал он.
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Чеченский лидер поздравил Путина с рекордно высокими показателями на прошедших выборах. Он заверил, что республика и дальше будет всецело поддерживать курс национального лидера.
Жителей Чечни Кадыров назвал верными пехотинцами Путина, готовыми выполнить его приказ любой сложности.
«И в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — отметил он.
На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента Путин получил 87,28% голосов. Такие данные привел ЦИК после обработки 100% протоколов. В Кремле назвали голосование уникальным. Официально итоги выборов в России подведут 21 марта.
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Выборы президента — 2024
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