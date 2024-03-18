Выборы 18 марта 2024, 16:01 Чечня объявила о готовности и дальше следовать курсом президента Кадыров: Чечня и дальше будет следовать курсом президента России РИА «Новости»

Читать 360tv в

На прошедших выборах россияне избрали на президентский пост самого мудрого и дальновидного политика современности. Таким образом глава Чечни Размзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал победу действующего главы государства Владимира Путина.

«Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства», — написал он.

Реклама

Чеченский лидер поздравил Путина с рекордно высокими показателями на прошедших выборах. Он заверил, что республика и дальше будет всецело поддерживать курс национального лидера.

Жителей Чечни Кадыров назвал верными пехотинцами Путина, готовыми выполнить его приказ любой сложности.

«И в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — отметил он.

На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента Путин получил 87,28% голосов. Такие данные привел ЦИК после обработки 100% протоколов. В Кремле назвали голосование уникальным. Официально итоги выборов в России подведут 21 марта.