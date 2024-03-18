Важное 18 марта 2024, 13:32 Результаты выборов назвали в Кремле уникальными Песков назвал итоги выборов уникальными для действующего президента России РИА «Новости»

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Россияне подтвердили поддержку Владимира Путина и его курса. Итоги прошедших выборов стали уникальными для действующего президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата», — сказал он.

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Количество отданных за Владимира Путина голосов Дмитрий Песков счел красноречивым подтверждением поддержки со стороны граждан. Он заявил, что россияне сплотились вокруг действующего президента и его курса.

Представитель администрации назвал абсурдными заявления о нелегитимности выборов. Дмитрий Песков сказал, что в России не учтут мнение США по этому вопросу.

Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с победой на выборах. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.