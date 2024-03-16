Выборы 16 марта 2024, 22:51 Чебурашка, Баба-яга и гепард голосовали на выборах президента в Липецкой области Freepik

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В Липецкой области на избирательных участках проголосовали Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.

«К голосованию жители региона подходят креативно, создавая атмосферу праздника», — уточнил канал.

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Не менее креативными оказались и жители Ханты-Мансийского автономного округа, которые пришли на участки в костюмах сказочных персонажей. Красная Королева из «Алисы в Стране чудес» проголосовала в Нефтеюганске, в Нижневартовске появилась Щука из русской народной сказки, в Югорске и Пыть-Яхе заметили Чебурашку.

На избирательном участке в подмосковном Красногорске проголосовал учитель физкультуры в образе Александра Пушкина.

Ранее Центризбирком России сообщил, что на момент закрытия избирательных участков во второй день голосования на выборах президента РФ общая явка составила 58,41%.