16 марта 2024, 19:09
Красная Королева и Чебурашка. Герои сказок проголосовали в ХМАО
Сказочных персонажей заметили на избирательных участках в ХМАО
Многие жители ХМАО пришли на избирательные участки в костюмах сказочных персонажей. Об этом сообщило Ura.ru.
В Нефтеюганске видели Красную Королеву из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В Сургуте проголосовать за своего кандидата пришли Красавица и Чудовище — герои сказки Шарля Перро. В Нижневартовске на избирательном участке появилась Щука из русской народной сказки.
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В некоторых населенных пунктах видели голосовавшего Чебурашку. Друга Крокодила Гены заметили в Пыть-Яхе и Югорске.
Ранее в Подмосковье на выборах появился Александр Пушкин. Фрак и цилиндр примерил на себя местный учитель физкультуры.
ХМАО
Выборы президента — 2024
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