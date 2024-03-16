Выборы 16 марта 2024, 21:36 Явка на выборах президента России 16 марта к 21:00 превысила 58% ЦИК: 16 марта явка на президентских выборах к 21:00 достигла 58,41% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Общая явка к 21:00 второго дня голосования на выборах президента РФ составила 58,41%. Об этом сообщил ЦИК России.

Последними в России закрылись участки в Калининградской области. Самую высокую явку в избирательные участки зафиксировали в Туве (87,15%), в Кемеровской области (83,17%) и Ямало-Ненецком автономном округе (82,38%).

Реклама

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%. Выборы президента России в 2024 году впервые проходят в трехдневном формате — с 15 по 17 марта.

Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры.