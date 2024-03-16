16 марта 2024, 09:54
Учитель физкультуры в образе Пушкина проголосовал в Красногорске
В Красногорске на избирательный участок № 1202, расположенный в гимназии № 6, пришел Александр Сергеевич Пушкин. Образ великого русского поэта примерил на себя учитель физкультуры Константин Чернов.
Он продекламировал фрагмент стихотворения «Бородинская годовщина» и пояснил, что решил пойти на выборы в таком наряде, потому что считает Пушкина одним из главных патриотов страны.
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«Его произведения пропитаны любовью к Отечеству. То, что должен сделать каждый патриот сегодня, — принять участие в выборах президента», — выразил уверенность Чернов.
По его мнению, сейчас очень важно не быть равнодушным к избирательному процессу, думать о будущем страны и новых поколений.
«Никто не должен быть безразличным», — подчеркнул учитель.
Во второй день выборов президента России на одном из избирательных участков в Подмосковье проголосовала глава ЦИК Элла Памфилова.
Красногорск
Выборы президента — 2024
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