Выборы 15 марта 2024, 11:12 Более половины жителей ДНР проголосовали досрочно — Пушилин Пушилин: более половины избирателей ДНР приняли участие в досрочном голосовании РИА «Новости»

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В досрочном голосовании на выборах президента России в ДНР приняли участие более половины избирателей. Глава региона Денис Пушилин сообщил об этом на брифинге.

Он пообещал обеспечить защиту членам участковых избирательных комиссий и участникам голосования. Денис Пушилин заявил, что меры безопасности на участках усилили, а для снижения рисков запустили процедуру досрочного голосования.

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«Комиссия ДНР приняла правильное решение, начала голосование еще раньше. Сейчас задача решена. Более половины избирателей проголосовали досрочно», — сказал он.

Денис Пушилин заявил, что угроза безопасности осталась. Он сообщил о ложных сообщениях о готовящихся терактах и ударе по частному дому в Донецке утром 15 марта — в первый день выборов президента России.

Досрочное голосование на отдельных участках у линии боевого соприкосновения в ДНР началось 25 февраля, а с 10 марта заработали выездные комиссии. Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал «360», как организовали работу мобильных бригад в труднодоступных районах.