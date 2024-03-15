Происшествия 15 марта 2024, 08:37 Трое детей погибли в результате обстрела в Донецке Мэр ДНР Кулемзин: трое детей погибли в результате обстрела Донецка РИА «Новости»

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Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Снаряд попал прямо в частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр ДНР Алексей Кулемзин.

«В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием», — написал он.

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Несколько дней назад две девочки пострадали при обстреле Кировского района Донецка. Украинские боевики при очередном обстреле столицы ДНР попали в жилой многоквартирный дом по улице Бирюзова.

Тем не менее в начале марта ВСУ потеряли до 300 военных за сутки на Донецком направлении: Вооруженные силы России отразили две контратаки.