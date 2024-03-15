Выборы 15 марта 2024, 11:03 «Дискредитировать никак не получится». Пушилин — об угрозах терактов на выборах в ДНР Глава ДНР Пушилин: сорвать и дискредитировать выборы не получится РИА «Новости»

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В Донбассе пытались сорвать выборы президента России. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал на брифинге о ложных предупреждениях о терактах.

«Угроза безопасности остается. Это угроза, ложные сообщения о готовящихся терактах. Понятно, что сорвать и дискредитировать никак не получится. Жители Донбасса сделали свой выбор давно. Но навредить нам враг еще может», — сказал он.

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Денис Пушилин сообщил о попадании снаряда в частный дом в Петровском районе Донецка утром 15 марта. Произошел пожар, погибли три ребенка. Он сказал, что избирательным комиссиям поручили максимально усилить меры безопасности. Глава ДНР заявил, что власти обеспечат защиту членов УИК и голосующих.

Для безопасности жителей в Донбассе организовали досрочное голосование. Оно началось 25 февраля. Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал «360» о том, как работали выездные бригады участковых комиссий.