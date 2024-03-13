Эксклюзив 13 марта 2024, 16:13 Базовый посыл — это безопасность. Как организовали голосование в ДНР Глава избиркома ДНР Высоцкий: в Донбассе началось выездное голосование РИА «Новости»

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Спецоперация внесла коррективы в проведение выборов президента России в новых регионах. Досрочное голосование сдвинули на более ранний срок, к членам избирательных комиссий приставили вооруженных росгвардейцев, а во дворах открыли выездные участки для голосования. Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал корреспонденту «360» Антону Шестакову о специфике работы у линии боевого соприкосновения.

Ситуация сложная

Досрочное голосование в ДНР началось почти за три недели до основного. С 25 февраля отдельные участковые избирательные комиссии организовали голосование военнослужащих у линии боевого соприкосновения, с 10 марта заработали выездные комиссии на всей территории республики. Владимир Высоцкий заявил, что такую возможность Донбассу предоставил Центризбирком России — особенности проведения выборов в регионах России, где ввели военное положение, утвердили в декабре.

Этот документ учитывает всю ту специфику, которая присуща нашим сегодняшним реалиям. Нам предоставляется достаточно широкий спектр полномочий, в том числе по определению территорий труднодоступными и удаленными, дат проведения голосования и самой механики. Владимир Высоцкий

Изначально досрочное голосование планировали начать 10 марта, а с 15 по 17 марта провести выборы вне избирательных участков и на их территории. По словам Владимира Высоцкого, комиссии на местах, расположенные вдоль линии боевого соприкосновения, предложили другой вариант.

«Но жизнь всегда вносит свои коррективы. От некоторых председателей территориальных избирательных комиссий поступил ряд представлений о том, что у них ситуация достаточно сложная, просили провести досрочное голосование раньше, сдвинуться влево», — объяснил он.

Обеспечение безопасности

Труднодоступные территории в контексте проведения выборов, где разрешили голосовать вне избирательных участков, определяли коллегиально. Глава избиркома заявил, что этот вопрос обсуждали с органами местного самоуправления и пришли к выводу, что голосование в таком формате стоит провести по всей республике.

«Пришли к выводу, что целесообразно все территории признавать труднодоступными. Потому что так или иначе этот фактор присутствует абсолютно везде, будь это Ворошиловский район, потому что когда начинаются обстрелы, жизнь замирает — пешеходы не идут, транспорт не едет, это напрямую сказывается на работе УИК», — сказал он.

Избирком обсудил с правоохранителями риски, которые могли возникнуть при проведении голосования с точки зрения безопасности, и решили развести потоки избирателей. Владимир Высоцкий заявил, что сделать это позволил формат досрочного голосования и выездного, вне участков. Мобильные группы начали выходить на улицы с 10 марта.

«Мы можем сделать так, это в наших силах, чтобы на участке в урочный час было как можно меньше избирателей. <…> Базовый посыл — это безопасность. Мы не имеем ни правового, ни морального права ни избирателей, ни сограждан, которые приехали к нам на восстановление, ни членов участковых и территориальных комиссий, [подвергать опасности]», — сказал он.

Участок придет к избирателю

Владимир Вымоцкий назвал основное отличие голосования в ДНР от проведения выборов в других регионах. Негласным девизом избирательной кампании 2024 года стала фраза «Не избиратель идет на участок, а участок приходит к избирателю».

Мы всем обязаны обеспечить возможность отдать свой голос без разделения на профессии и прочее. Поэтому голосуют у нас все, кто хотят это сделать. Полагаю, что мы общими усилиями создали максимум условий для этого волеизъявления. Владимир Высоцкий

Сотрудников выездных избиркомов сопровождали бойцы Росгвардии в полном облачении и при оружии. Владимир Высоцкий объяснил, что силовики оберегали их от хулиганов, недружественных проявлений «спящих» и «ждунов». Точно так же правоохранители обеспечили охрану стационарных участковых и территориальных комиссий — не только сотрудников, но и документации. Задействовали также МВД и МЧС. Последние обследовали здания на наличие взрывоопасных предметов.

«Есть еще незримая часть. Это оценка тех рисков, тех угроз, которые несет в себе существующая ситуация, динамика ее развития. Эта сторона больше от нас скрыта, мы только понимаем, что иногда к нам спускается либо предупреждение о каких-либо возможных негативных проявлениях, либо рекомендации изменить маршрут», — сказал он.

Участки во дворах

Глава избиркома ДНР объяснил, как проходит выездное голосование. На каждом избирательном участке создали по две мобильные группы из двух человек каждая. Они выезжают к месту голосования по заранее согласованной схеме.

«Маршруты составляются на основании данных списка избирателей — мы знаем адреса наших избирателей. Составляются наиболее оптимальные маршруты. Туда коллеги выезжают», — объяснил он

Оповещение организовали особым образом. Большинство членов УИК — работники системы образования. Они обзванивали родителей учащихся, а те предупреждали друг друга в чатах.

РИА «Новости»

«У нас по сарафанному радио информация о приезде наших коллег, дате, месте и времени распространяется очень быстро. И мы не привлекаем к этому ненужного нам в каких-то моментах внимания», — объяснил он.

Приезжая на место, например, во двор, выездная группа ставила стол, застеленный белой скатертью, ширмы для голосования и переносной ящик. Владимир Высоцкий сказал, что к ним выстраивались очереди за бюллетенями. Местами жители ДНР пели частушки и устраивали общественные акции.

На стационарных участках голосование проходило в классическом формате с тем исключением, что ради безопасности на зданиях старались вешать меньше информации о нахождении в них избирательных комиссий. Владимир Высоцкий сообщил, что ДНР получила все необходимое для голосования оборудование. Его расставили в соответствии с нормами ЦИК России.