Власть 22 февраля 2023, 08:52 Журналист назвал главную тему послания Путина «Коммерсант»: президент Путин обратился Федеральному собранию с «ядерным» посланием Пресс-служба Кремля

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Решение президента России Владимира Путина о приостановлении участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) стало главной темой послания. Такое мнение выразил специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.

Журналист подчеркнул, что разговоры об этом уже велись в МИД России, но не было понятно, каким образом эту идею озвучат.

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«При этом она прозвучала в конце концов не просто во весь голос, а криком, причем души. Сорвавшаяся с уст в самом конце речи, она стала главной новостью этого послания», — написал Колесников.

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Колумнист также отметил заявление главы государства, что Минобороны России и Росатом должны быть готовы к испытаниям ядерного оружия, начать которые они смогут в случае первого шага со стороны США.

Сворачивание участия России в Договоре с США встревожило мировую общественность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по этому поводу и призвал Россию пересмотреть решение.

Во Франции также забеспокоились о последствиях и призвали российские власти вернуться к выполнению обязательств.

Между тем Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ. Уже 22 февраля депутаты рассмотрят проект.