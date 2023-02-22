22 февраля 2023, 08:52
Журналист назвал главную тему послания Путина
«Коммерсант»: президент Путин обратился Федеральному собранию с «ядерным» посланием
Решение президента России Владимира Путина о приостановлении участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) стало главной темой послания. Такое мнение выразил специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.
Журналист подчеркнул, что разговоры об этом уже велись в МИД России, но не было понятно, каким образом эту идею озвучат.
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«При этом она прозвучала в конце концов не просто во весь голос, а криком, причем души. Сорвавшаяся с уст в самом конце речи, она стала главной новостью этого послания», — написал Колесников.
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Колумнист также отметил заявление главы государства, что Минобороны России и Росатом должны быть готовы к испытаниям ядерного оружия, начать которые они смогут в случае первого шага со стороны США.
Сворачивание участия России в Договоре с США встревожило мировую общественность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по этому поводу и призвал Россию пересмотреть решение.
Во Франции также забеспокоились о последствиях и призвали российские власти вернуться к выполнению обязательств.
Между тем Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ. Уже 22 февраля депутаты рассмотрят проект.
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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