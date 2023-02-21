Власть 21 февраля 2023, 22:28 Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ Госдума рассмотрит проект ФЗ о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова привел ТАСС.

Рассмотрение проекта и принятие решение намечены на завтра, 22 февраля.

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«Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — сказал Володин.

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Спикер ГД уточнил, что законопроект направили в думские комитеты по международным делам и обороне.

О приостановке участия страны в ДСНВ президент заявил 21 февраля во время оглашения послания к Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это решение было принято, потому что Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается.

Договор, заключенный между Россией и США, предполагал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.