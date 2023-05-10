Власть 10 мая 2023, 13:46 Здравомыслие властей Польши вызвало вопросы после переименования Калининграда Песков назвал Польшу вышедшей на грань безумия из-за переименования Калининграда РИА «Новости»

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Решение властей Польши использовать для наименования российского Калининграда название Крулевец поставило страну на грань безумия. Русофобией такое поведение уже назвать нельзя. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на протяжении всей истории Польша несколько раз впадала в безумную ненависть к России, но ни к чему хорошему для жителей соседней страны это не приводило.

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«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что об этом также свидетельствует срыв визита российского посла и сотрудников дипмиссии в Варшаве на мемориальное кладбище советских воинов в День Победы.

«Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается. Это повторяется на протяжении многих столетий», — добавил пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что каждый раз это заканчивалось очень плохо для самих поляков.

Решение о смене названия Калининграда на Крулевец приняла комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши, работающая при главном геодезисте страны.

Это не первый раз, когда польские официальные лица обращают внимание на самый западный регион России. Бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявлял, что он «никогда не был русским». По его словам, это историческая территория Польши, страна может на нее претендовать.