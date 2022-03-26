Польша предъявила претензии на Калининград

В Польше заявили, что Калининград можно было бы отнести к территории страны. Поднять вопрос предложил в эфире телеканала Super Express бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

Польский военный подчеркнул, что Калининградская область «никогда не была русской». По своей исторической принадлежности она якобы относится к Пруссии и Польше.

«Может быть, стоит попросить Калининградскую область, которая, по-моему, является частью территории Польши. Мы имеем право [претендовать] на территорию, которую оккупирует Россия», — отметил Скшипчак.

Провокационные заявления польского генерала не редкость, напомнила «Газета.ru». Он уже отзывался критически не только о Калининграде, но и о России в целом. Калининградскую область Скшипчак называл воротами в Балтийское море и на Польскую низменность.