Мир 09 мая 2023, 19:07 Россия выразит протест Польше из-за ситуации с дипломатами МИД России направит Польше протест из-за провокации против российских дипломатов 9 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия планирует направить Польше решительный протест в связи с провокационными действиями в адрес российских дипломатов. Заявление опубликовали на официальном сайте МИД.

«МИД Польши заведомо проинформировали о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям „протестующих“. Польской стороне будет заявлен решительный протест», — подчеркнули в министерстве.

Реклама

В ведомстве отметили, что «линия польских властей не останется без должной реакции». Случившееся стало демонстрацией «двуличия политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны», добавили в МИД РФ.

Посол России Сергей Андреев не смог пройти к мемориалу в Варшаве 9 мая из-за агрессивной толпы. Российские дипломаты прибыли на место возложения цветов, к этому времени там было много протестующих, которые заставили аллею украинскими флагами. В итоге толпа заблокировала дорогу к памятнику представителям российского посольства.