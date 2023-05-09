09 мая 2023, 19:07
Россия выразит протест Польше из-за ситуации с дипломатами
МИД России направит Польше протест из-за провокации против российских дипломатов 9 мая
Россия планирует направить Польше решительный протест в связи с провокационными действиями в адрес российских дипломатов. Заявление опубликовали на официальном сайте МИД.
«МИД Польши заведомо проинформировали о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям „протестующих“. Польской стороне будет заявлен решительный протест», — подчеркнули в министерстве.
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В ведомстве отметили, что «линия польских властей не останется без должной реакции». Случившееся стало демонстрацией «двуличия политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны», добавили в МИД РФ.
Посол России Сергей Андреев не смог пройти к мемориалу в Варшаве 9 мая из-за агрессивной толпы. Российские дипломаты прибыли на место возложения цветов, к этому времени там было много протестующих, которые заставили аллею украинскими флагами. В итоге толпа заблокировала дорогу к памятнику представителям российского посольства.
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