Как пояснил губернатор, водохранилища в Симферополе заполнены всего 30%. Но благодаря дождям ситуация может измениться. За сутки в крупнейшем симферопольском водохранилище прибыло 120 тысяч кубометров воды.

«Погода пошла на изменения. Если динамика сохранится, то у нас этот вопрос снимется сам собой. Однако мы предприняли меры», — пояснил Аксенов Интерфаксу.

Напомним, что 12 июня в Симферополь начала поступать артезианская вода. Это произошло благодаря ремонту водозабора. Кроме этого, к концу июня планируется восстановить еще одни водозабор. Он поможет подавать воду в западную часть Крыма. К середине лета водой планируется обеспечить 150-160 тысяч жителей региона.

Ранее глава Крыма обещал жителям, что регион без воды не останется. И что «стратегию развития водоснабжения» продолжают разрабатывать. Власти уже представили новый план строительства Ивановского водозабора. Благодаря ему в Симферополь в сутки будет поступать 20 тысяч кубометров воды.