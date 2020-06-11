Проблема с запасами пресной воды в Крыму будет решена

В скором времени на полуострове появятся новые водоводы, которые обеспечат Симферополь дополнительным водоснабжением.

Власти республики Крым представили план проекта, в рамках которого по завершению строительства Ивановского водозабора в крымскую столицу будет поступать 20 тысяч кубометров воды в сутки. Подача от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу снабдит Симферополь еще 25 тысячами кубометрами воды. В настоящее время водоснабжение города осуществляется из трех водохранилищ — Аянского, Партизанского и Симферопольского.

С запасами пресной поды в Крыму существуют проблемы, поэтому новости о запуске любых проектов по водоснабжения крымчан действительно радуют. Так, в мае в рамках федеральной целевой программы ООО «Мегалайн» завершило реализацию масштабного проекта в Ленинском районе.

«Это 72 километра трубопроводов, которые идут от Керченского водохранилища через станционный блок очистки воды в сторону сел Песочное и Марьевка», — рассказал представитель компании-подрядчика Олег Попов.

Строительство трубопровода началось в сентябре 2017 года и должно было закончиться к декабрю 2019 года, однако по непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от ООО «Мегалайн», сдачу проекта перенесли на май 2020 года. Его реализация позволяет решить проблему с водоснабжением во всем Ленинском районе.

Стоит отметить, что в течение шести лет для Крыма из федерального бюджета выделяются средства на реализацию различных программ, однако из-за высокого уровня коррупции многие из них так и не были выполнены. К сожалению, законченных проектов в регионе действительно немного.

Впрочем, крымские власти не намерены мириться с дефицитом пресной воды и предпринимают попытки решить проблему различными способами. Так, например, Крымский федеральный университет при поддержке компании «Энергостальпроект» занят разработкой способов добычи воды из подземного стока рек. Специалисты убеждены, что благодаря подобному методу ситуация с водоснабжением полуострова может существенно улучшиться. По предварительным оценкам, реализация проекта займет не менее двух лет.