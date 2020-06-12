Аксенов: Крым без воды не останется
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жителям полуострова, что они не останутся без питьевой воды. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы. Крым без воды не останется», — заверил Аксенов.
РИА ФАН напомнило, что в свое время Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала на 85% потребность крымчан в питьевой воде. Подача воды прекратилась после воссоединения полуострова с Россией.