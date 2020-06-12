Аксенов: Крым без воды не останется

«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы. Крым без воды не останется», — заверил Аксенов.

РИА ФАН напомнило, что в свое время Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала на 85% потребность крымчан в питьевой воде. Подача воды прекратилась после воссоединения полуострова с Россией.