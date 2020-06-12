Симферополь получил дополнительный источник воды

Симферополь получил дополнительное водоснабжение из артезианских скважин. Для этого запустили новый водовод.

Водохранилища Симферополя обмелели из-за отсутствия осадков. Чтобы город не остался без воды, запустили новый водовод из водозабора Бахчисарайского района. Торжественный пуск воды состоялся при участии главы Крыма Сергея Аксенова.

«Поручение о подъеме дополнительных объемов воды на Симферополь для стабилизации его водоснабжения в особый период по первому этапу выполнены. Все водоводы приведены в рабочее состояние, заполнены водой», — приводит РИА «Новости» слова главы государственного предприятия — поставщика питьевой воды в регионе «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По его словам, Симферополь впервые в истории получит артезианскую питьевую воду. Запуск нового водовода позволит уменьшить отбор воды из водохранилищ Симферополя. Объем поставляемой воды покроет потребности города на четверть.

Это не единственное решение, которое позволит Симферополю получить дополнительную воду. К запуску готовят еще несколько водоводов.