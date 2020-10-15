Заморозку финансовой помощи Киргизии подтвердили в Кремле

В Кремле подтвердили, что прекратят финансово помогать Киргизии. Это обусловлено нестабильной политической ситуацией в стране из-за протестов на фоне парламентских выборов.

О приостановке помощи Киргизии сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в стране фактически нет правительства.

Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл Дмитрий Песков.

Впервые об остановке финансовой помощи Киргизии заговорили 15 октября. У РБК появилась неподтвержденная информация от источника в Минфине и федерального чиновника, что Россия больше не будет помогать Киргизии, пока в стране не стабилизируется политическая обстановка и пока все органы власти не начнут штатно функционировать.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, когда в орган власти не прошли некоторые партии. Их сторонники вышли на улицы, захватили несколько административных зданий, передает «Газета.ru». ЦИК в итоге признал выборы недействительными, премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а на его место пришел Садыр Жапаров. То же самое сделал 15 октября президент страны.

В последний раз о финансовой помощи Киргизии от России сообщалось в 2019 году, когда РФ безвозмездно выделила 30 миллионов долларов. При этом с 2005 года Россия списала Киргизии долги на сумму более 700 миллионов долларов — только в 2018-м стране простили 240 миллионов.