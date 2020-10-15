Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Он заявил, что «никакая власть не стоит целостности страны».

Жээнбеков заметил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной. На нее не повлияли утвержденный состав парламента и президентские указы о новых назначениях. Обращение главы государства опубликовано его пресс-службой.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту», — сказал политик.

Он заметил, что с одной стороны находятся протестующие, а с другой — правоохранительные органы. Последние обязаны защищать государственную резиденцию с оружием. В таком случае кровопролитие, подчеркнул Жээнбеков, неизбежно. Глава Киргизии призвал не поддаваться на провокации.

Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе Сооронбай Жээнбеков.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории <…> как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил глава республики.

Он призвал «Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны» и вернуть в Бишкек мирную жизнь.

Накануне в администрации главы государства заметили, что точно не известно, когда Жээнбеков покинет свой пост.