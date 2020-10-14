Премьером Киргизии официально стал Жапаров

Также известно, что парламент страны утвердил предложенные Жапаровым состав и программу правительства.

После протестов, начавшихся в Киргизии в начале октября, в отставку ушел глава Кабмина Кубатбек Боронов. Парламент избрал Садыра Жапарова новым премьер-министром. Он является представителем партии «Патриот».

Премьер уже назначил нового нового главу МВД — Улана Ниязбекова. У него есть опыт работы на руководящей должности, и он хорошо ориентируется в оперативной обстановке. Жапаров уверен, что Ниязбеков справится с поставленными задачами.

Новый глава Кабмина разработал программу действий для стабилизации ситуации в стране. Он намерен защищать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, обеспечивать продовольственную безопасность. Также премьер собирается решить вопрос с кредиторами о продлении и реструктуризации внешнего долга.

Премьер-министр подчеркнул, что намерен поддерживать хорошие отношения с Россией. Она останется главным стратегическим партнерам Киргизии.