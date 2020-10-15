facebook_pixel
    15 октября 2020, 04:48

    Россия приостановила финансовую помощь Киргизии — СМИ

    Валерия Шафирко

    Россия приостановила финансовую помощь Киргизии из-за политической нестабильности в стране, пишет РБК, ссылаясь на источник в Минфине и федерального чиновника.

    «Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — приводит издание слова одного из своих источников.

    При этом официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

    Парламентские выборы в Киргизии состоялись в начале октября. По предварительным данным, в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные кандидаты не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Сторонники проигравших партий вышли на протесты.

    Накануне в пресс-службе президента Киргизии опровергли информацию, что глава государства уйдет в отставку в течение трех дней. Как уточнили в администрации, точных дат никто не называл.