«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — приводит издание слова одного из своих источников.

При этом официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Парламентские выборы в Киргизии состоялись в начале октября. По предварительным данным, в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные кандидаты не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Сторонники проигравших партий вышли на протесты.

Накануне в пресс-службе президента Киргизии опровергли информацию, что глава государства уйдет в отставку в течение трех дней. Как уточнили в администрации, точных дат никто не называл.