Важное 10 февраля 2023, 13:13 Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля Представитель Кремля Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Двадцать первого февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

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Известно, что акцент в послании будет сделан на текущей ситуации. На его оглашение пригласят участников спецоперации — об этом, по словам Пескова, «можно говорить наверняка». По поводу аккредитации иностранных журналистов Кремль пока не определился, но пресс-секретарь президента пообещал информировать журналистам об окончательном решении.

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Ранее сообщалось, что Путин огласит послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля.

Ежегодное обращение главы государства посвящено положению в стране и ключевым направлениям внутренней и внешней политики. Президент подводит итоги развития страны, обозначает главные проблемы, определяет цели и задачи и пути их решения.