Власть 15 февраля 2023, 13:02 СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Путина Федеральному собранию Песков: на обращении Путина к Федеральному собранию не будет СМИ недружественных стран РИА «Новости»

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Кремль не аккредитует на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию журналистов иностранных СМИ из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то <…> зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать», — сказал Песков.

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По его словам, журналисты будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу. Представитель Кремля подчеркнул, что на послание президента аккредитуют зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны.

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Песков коснулся и приглашения журналистов на митинг-концерт в «Лужниках» 22 февраля, подчеркнув, что не может ничего сообщить на этот счет.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием к Федеральному собранию. Ранее Песков уточнял, что в нем глава государства акцентирует внимание на спецоперации на Украине, социальной сфере и экономике.