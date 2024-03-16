Выборы 16 марта 2024, 02:27 СК завел уголовное дело после поджога кабинки для голосования в Мытищах РИА «Новости»

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В Мытищах в Московской области произошла еще одна провокация с поджогом кабинки для голосования в первый день выборов президента России. Против поджигательницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СК России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, женщина подожгла кабинку с помощью легковоспламеняющейся жидкости на одном из избирательных участков Мытищ. Полиция задержала подозреваемую и доставила в следственный отдел.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии», — уточнили в СК.

Ранее стало известно, что в Москве также возбудили уголовное дело за поджог кабинки для голосования. Подозреваемой оказалась 70-летняя пенсионерка.