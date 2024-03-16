16 марта 2024, 02:27
СК завел уголовное дело после поджога кабинки для голосования в Мытищах
В Мытищах в Московской области произошла еще одна провокация с поджогом кабинки для голосования в первый день выборов президента России. Против поджигательницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СК России в своем Telegram-канале.
По данным следствия, женщина подожгла кабинку с помощью легковоспламеняющейся жидкости на одном из избирательных участков Мытищ. Полиция задержала подозреваемую и доставила в следственный отдел.
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«Возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии», — уточнили в СК.
Ранее стало известно, что в Москве также возбудили уголовное дело за поджог кабинки для голосования. Подозреваемой оказалась 70-летняя пенсионерка.
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