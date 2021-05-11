Закон о выходе России из Договора по открытому небу пообещали принять в ближайшее время

Комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время может рекомендовать Госдуме принять внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил ТАСС.

«Комитет Госдумы по международным делам будет предлагать денонсировать Договор по открытому небу в самые кратчайшие сроки. Возможно, уже на следующей неделе. Ситуация вокруг ДОН такова, что в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации сомневаться не приходится», — сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что все процедуры по выходу из ДОН должны завершиться до конца мая.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РИА «Новости» отметил, что задержек при принятии закона не будет.

«Думаю, Дума сразу его примет, раз он внесен. Совет Федерации тоже медлить не будет», — заявил Джабаров.

Ближайшее заседание Совфеда состоится 19 мая.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Главной целью документа является укрепление доверия в военной области.