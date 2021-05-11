Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Денонсация — это отказ государства от заключенного им международного договора. Договор по Открытому небу (ДОН) был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года — ОБСЕ). В их числе — Россия. В рамках соглашения выполняются наблюдательные полеты над территориями стран-участниц. Смысл документа — в укреплении доверия и обеспечения открытости в военной деятельности.

США в мае 2020 года объявили о выходе из Договора по открытому небу. В Белом доме заявили, что причина этому — ограничения, которые Россия ввела на выполнение наблюдательных полетов над Калининградской областью, а также отказ в доступе на границу с Южной Осетией и Абхазией.

Москва сообщила, что Вашингтон не обсуждал с ней претензии, касающиеся ДОН. Позже российское правительство ранее одобрило выход России из договора. Путин назначил своим официальным представителем по этой процедуре замглавы МИД Сергея Рябкова.