Правительство одобрило выход России из Договора об открытом небе

Правительство России постановило одобрить и представить Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу. Это значит, что страна отказывается от международного договора, который заключила ранее.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Госдуму Федерального собрания РФ предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — сказано в тексте документа.

Договор по открытому небу являлся одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он давал возможность 34 странам, которые участвовали в договоре, открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В прошлом году США начало процедуру выхода из договора — ее запустили 22 мая и завершили 22 ноября. 15 января МИД России заявил, что запускает внутригосударственные процедуры по выходу из договора. По словам ведомства, отказ США «существенно нарушил баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора».

При этом в Москве уточнили, что старт процедур еще не означает окончательный выход России из Договора по открытому небу. Это произойдет только после того, как Москва подаст уведомления депозитариям — Венгрии и Канаде. В начале апреля в МИД отметили, что у Америки осталось чуть больше 1,5 месяца, чтобы решить судьбу договора, потому что межведомственные процедуры по выходу России уже завершаются.