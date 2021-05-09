Рябкова назначили представителем президента по вопросу выхода из ДОН

Президент РФ Владимир Путин назначил своим официальным представителем по вопросам выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) замглавы МИД Сергея Рябкова. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

ДОН был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. В рамках договора выполняются наблюдательные полеты над территориями стран-участниц. Реализация соглашения рассчитана на укрепление доверия и обеспечения открытости в военной деятельности.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа в мае 2020 года объявила о выходе из Договора по открытому небу. В Госдепе тогда заявили, что причиной стали ограничения, введенные Россией на выполнение наблюдательных полетов над Калининградской областью, а также отказ в доступе на границу с Южной Осетией и Абхазией.

В Москве заявляли, что Соединенные Штаты не обсуждали с российской стороной претензии, касающиеся ДОН. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что американцы ничем не могли подтвердить свои претензии.

Правительство ранее одобрило выход России из ДОН.