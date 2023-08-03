Власть 03 августа 2023, 12:27 Заявление СБУ о терактах на Крымском мосту лишний раз подтвердило правоту России Песков: заявление СБУ о причастности к атакам на Крымский мост подтвердило правоту России РИА «Новости»

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Слова о причастности Службы безопасности Украины к обоим терактам на Крымском мосту лишний раз подтвердили заявления России. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил в интервью, что СБУ участвовала не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, сообщил RT. Песков обратил внимание, что Россия говорила то же самое после обоих терактов.

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«У нас была такая информация, мы это знали. Поэтому, ну лишнее подтверждение, да», — заявил представитель Кремля.

Первый теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября 2022 года. Тогда из-за подрыва грузовика загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.

Вторая атака на объект гражданской инфраструктуры случилась в ночь на 17 июля 2023 года. Украина использовала два надводных беспилотника. Они повредили автомобильную часть моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине, пострадала их дочь-подросток.