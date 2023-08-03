Криминал 03 августа 2023, 11:10 СНБО подтвердил причастность СБУ к совершению терактов на Крымском мосту Секретарь СНБО Данилов признал вину СБУ в терактах на Крымском мосту

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Оба теракта на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах совершила Служба безопасности Украины. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил об этом во время интервью, сообщило РИА «Новости».

Украинские военные, по его словам, поставили под сомнение неприкосновенность многих объектов на территории России. Алексей Данилов заявил, что их считали полностью защищенными.

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«Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случаях», — сказал он.

Секретарь СНБО подтвердил, что киевскому режиму запретили атаковать территорию России при помощи поставленных с Запада вооружений. По его словам, это ограничение не действовало на украинское оружие.

Он прокомментировал обвинения в том, что контрнаступление в зоне проведения спецоперации продвигалось слишком медленно. Алексей Данилов опроверг наличие графика и дедлайна кампании.

Первый теракт произошел 8 октября 2022 года, когда на Крымском мосту подорвали грузовик. Ночью 17 июля 2023 года случился второй — автомобильный проезд атаковали при помощи надводных беспилотников.