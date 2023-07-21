Мир 21 июля 2023, 22:14 Подрыв Крымского моста признали в Германии атакой на гражданскую инфраструктуру Экс-депутат Гердт: подрыв Крымского моста — атака на гражданскую инфраструктуру России РИА «Новости»

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Бывший депутат бундестага, член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что подрыв Крымского моста — атака на гражданскую инфраструктуру России. Таким мнением он поделился с РИА «Новости».

«Подрыв Крымского моста — это атака на гражданскую инфраструктуру. Это тоже самое, что и подрыв газопровода „Северный поток“. Это попытка украинских властей всеми путями добиться эскалации процесса, чтобы и дальше выклянчивать с Запада военно-экономическую помощь», — сказал Гердт.

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Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. СК возбудил уголовное дело. Взрыв повредил дорожное полотно на мосту, погибла семейная пара, пострадала их 14-летняя дочь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспеновском форуме, что Крымский мост несет Украине только продолжение боевых действий, а не мир. И поэтому он должен быть уничтожен, как и «другие цели».