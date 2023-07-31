Мир 31 июля 2023, 15:59 Поддержка атак Украины на Крымский мост сделала США спонсором терроризма Патрушев назвал США спонсором терроризма за помощь в организации атак на Крымский мост РИА «Новости»

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Помощь украинским боевикам атаковать Крымский мост сделала США и другие западные страны спонсорами терроризма. Как сообщила газета «Известия», об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он напомнил, что американский журналист Сеймур Херш выяснил, что украинские боевики использовали технологии США во время проведения двух атак на Крымский мост. Необходимые данные ВСУ получили с разрешения Белого дома.

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«Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — подчеркнул Патрушев.

Американский журналист Сеймур Херш в своей последней статье указал на главную роль администрации президента США Джо Байдена в последней атаке на Крымский мост. Неназванный собеседник автора подтвердил, что для подрыва автомобильной части использовали дистанционно управляемый надводный дрон. По его словам, он действовал как торпеда. Эту технологию украинские военные получили от США.

Надводные дроны атаковали Крымский мост 17 июля. На месте погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. В результате теракта разрушилась часть автомобильного пролета переправы. По оценке вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, стоимость восстановления составит до 1,3 миллиарда рублей.