Власть 06 мая 2023, 22:24 Захарова возложила ответственность за покушение на Прилепина на США и Британию Представитель МИД Захарова: США и Британия выкормили террористическую ячейку на Украине YouTube

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Соединенные Штаты и НАТО взрастили очередную международную террористическую ячейку на Украине во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Такое заявление в связи с подрывом машины писателя Захара Прилепина в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова.

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США и Великобритания не просто вдохновители и спонсоры, заявила Захарова, они создали этот «киевский режим». Представитель МИД отметила, что на Украине все государственные структуры заменили «экстремистскими элементами» под лозунгами демократии и якобы воли народа.

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая. В результате ЧП погиб охранник писателя 27-летний Александр Шубин. Прилепина в тяжелом состоянии госпитализировали, медики провели операцию и погрузили пациента в медикаментозный сон.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.