Криминал 06 мая 2023, 20:58 Прилепина ввели в медикаментозный сон — власти Губернатор Нижегородской области Никитин: Прилепина ввели в медикаментозный сон РИА «Новости»

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Прооперированного Захара Прилепина медики ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Операция прошла успешно. После операции Захар приходил в себя, но сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться. <…>Он родился не в рубашке, а в бронежилете. Господь отвел», — заявил Никитин в видеообращении.

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Медики диагностировали Прилепину тяжелую сочетанную травму и контузию обоих легких. У писателя минно-взрывное ранение, много переломов и ушибов.

Губернатор выразил соболезнования семье водителя и соратника Прилепина, погибшего в результате теракта.

Задержанный подозреваемый в покушении на Прилепина дает признательные показания. Видео допроса опубликовал Следственный комитет. Александр Пермяков заявил, что его в 2018 году завербовали украинские спецслужбы и по их указке он приехал в Россию с целью устроить теракт.