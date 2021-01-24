Захарова увидела в кризисе идеологии на Западе угрозу для других стран

Она отметила, что об этом свидетельствуют различные трактовки похожих событий: штурма Капитолия в Вашингтоне и незаконных акций, которые прошли в России.

«Про себя, про то, что происходило в Вашингтоне, это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы. Это не лицемерие, это кризис их идеологии. Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», — заявила Захарова.

Она напомнила, что США пообещали бороться с фейковой информацией, которая появляется в информационном пространстве. Но практика показала, что если о недостоверности заявляет российская сторона, то ей приходится вести долгую переписку и добиваться решения судов, чтобы американские социальные сети предупреждали пользователей о том, что публикация не соответствует действительности. По мнению официального представителя МИД России, это целенаправленные действия.

Накануне посольство США в Москве заявило, что внимательно следит за сообщениями об акциях, которые проходят в российских городах. В дипмиссии отметили, что поддерживают право людей на свободу выражения мнений. МИД России предупредил, что подобное подстрекательство к беспорядкам негативно скажется на отношениях между двумя странами.

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа прошел 6 января, когда обе палаты американского парламента утверждали результаты голосования коллегии выборщиков на президентских выборах. В результате заседание оказалось сорвано. В ходе столкновений погибли молодая женщина и полицейский. После подавления штурма конгрессмены утвердили победу на выборах Джо Байдена.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу, а социальные сети заблокировали его страницы. На сегодняшний день аккаунты экс-президента восстановили, но не везде. Twitter объявил, что заблокировал бывшего американского лидера навсегда.