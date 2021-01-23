МИД России предостерег США от поддержки несогласованных акций

Министерство иностранных дел России заявило, то попытки США поддержать несогласованные акции в РФ будут иметь негативные последствия для отношений между странами. Такое заявление ведомство сделало в ответ на комментарии посольства США в Москве на эту тему.

В МИД России подчеркнули, что американское посольство в Москве не в первый раз показывает пренебрежение правилами и нормами дипломатии. Речь идет о размещении ведомством поддерживающих постов в социальных сетях в адрес несогласованных акций протеста в городах России. В ведомстве подчеркнули, что посольство по сути поощряет насильственные действия, которые лицемерно называют мирным протестом. В МИД также напомнили, что организаторы таких акций вовлекают в них несовершеннолетних.

Ведомство отметило, что американским властям стоит обратить внимание на проблемы своей страны — в том числе преодоление глубокого раскола в американском обществе, который произошел из-за социальной несправедливости, неравенства и преследования инакомыслия.

«Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», — заключили в МИД России.

Ранее дипмиссия США заявила, что следит за сообщениями об акциях протеста в 38 городах. В американском посольстве отметили, что поддерживают «право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а действия властей страны назвали направленными «на подавление этих прав».