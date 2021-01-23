Процесс по импичменту Дональда Трампа в сенате начнется 8 февраля

Процесс импичмента экс-США Дональду Трампу начнется 8 февраля. Об этом заявил лидер демократов в парламенте Чак Шумер. В понедельник, 25 января, в Сенате будут представлены статьи импичмента.

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — заявил Шумер, выступая в сенате. Его слова приводит РИА «Новости».

За две недели, как уточнил Шумер, у сторон обвинения и защиты будет возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.

Палата представителей вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками, которые произошли 6 января. В тот день сторонники на тот момент еще действовавшего президента Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне.

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл разработал график подготовительного процесса к импичменту бывшего главы страны Дональда Трампа. План был направлен Шумеру. Сторонники республиканской власти нацелены провести «полноценный и честный процесс». Ранее сообщалось, что начало процедуры судебного обвинения намечено на период не раньше 13 февраля.