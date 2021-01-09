Администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда

Авторы заявления отметили, что после событий, которые происходили в Вашингтоне, уже предупреждали Трампа не писать твиты, нарушающие правила сообщества.

«Наши интересы заключаются в том, чтобы общество могло напрямую слышать официальных лиц. Принцип, чтобы власть была открыта людям», — говорится в сообщении администрации. Там напомнили, что еще несколько лет назад в социальной сети появились правила, по которым, в том числе, запрещено подстрекательство к насилию.

Далее администрация Twitter привела пример двух последних сообщений Трампа. В первом он пообещал, что великие американские патриоты в будущем сохранят свой мощнейший голос и к ним не будут проявлять неуважения. Во втором он отказался поехать на инаугурацию Байдена.

В администрации социальной сети отметили, что эти два сообщения стоит читать в контексте событий, которые происходят в США в последние дни. В частности, сторонники Трампа могут считать это призывами к мобилизации и новым акциям насилия.

«Оценив формулировку этих твитов на предмет соответствия нашей политике по запрету на прославление насилия, мы определили, что они нарушают правила. Пользователь @realDonaldTrump должен быть немедленно удален», — пояснили в социальной сети.

Источник фото: Twitter

Далее авторы объяснили, что не так с текстом этих сообщений.

Отказ Трампа от участия в инаугурации — это дополнительное подтверждение, что он считает результат выборов нечестным. Именно так это могут воспринять его сторонники.



Американскими патриотами он назвал тех, кто штурмовал Капитолий и устроил акции насилия в Вашингтоне.

Слова о том, что они «сохранят свой голос и не будут подвергаться неуважению» — это еще одно свидетельство того, что Трамп не намерен спокойно передавать власть, а хочет расширять свои возможности и поддерживает тех, кто считает, что он победил.

«Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, включая предполагаемое вторичное нападение на Капитолий США и здания Капитолия 17 января 2021 года», — отметили администраторы.

Они пояснили, что два приведенных сообщения могут вдохновить других на повторение беспорядков, которые произошли в Вашингтоне.

Сторонники Трампа, после митинга перед Белым домом, штурмом взяли здание Капитолия, где шло заседание по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков.

Жертвами столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии стали пять человек, в том числе один из правоохранителей. По официальным данным, более 50 силовиков получили травмы различной степени тяжести, но смогли разогнать протестующих.

Во время беспорядков Трамп в своих социальных сетях призывал сторонников остановиться, но при этом отмечал, что выборы все же были сфальсифицированы. В результате администрация Twitter заблокировала его страницу на 12 часов с требованием удалить три последних сообщения.

После аккаунты президента США заблокировали Instagram, Facebook, Snapchat и Twitch. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что разблокирует аккаунты Трампа только через две недели.