Захарова назвала вымогательством требование Чехии из-за взрывов во Врбетице

Чешские власти, потребовавшие от России 22,5 миллиона евро за взрывы на военных складах во Врбетице, ведут себя как вымогатели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что, требуя компенсацию, Чехия одновременно хочет, чтобы Россия исключила ее из списка недружественных государств.

Чешские политики, по мнению Захаровой, «сами себя вписали в список недружественных стран; и каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус».

По словам представителя МИДа, Чехия требует компенсацию за «несовершенное», а «идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы „наказать невиновных, наградить непричастных“».

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. В результате погибли два человека. На складах находилось оружие, принадлежащее компании Эмилиана Гебрева. Он занимался поставками вооружений на Украину.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили, что к взрывам причастны россияне, известные по делу о попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.