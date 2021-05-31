Чехия призвала Россию отказаться от списка недружественных стран

Чехия призывает Россию отказаться от списка недружественных стран. Включение республики в этот перечень не позволяет снизить напряженность, сообщил чешский МИД.

«Мы рассматриваем шаги по созданию списка „недружественных стран“ как противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

По его словам, без отказа от обозначения Чехии как враждебной страны «будет трудно вернуться к обычным дипломатическим связям и обдумывать полную нормализацию взаимоотношений».

В апреле президент России Владимир Путин издал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». По его поручению правительство составило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия.

До этого чешские власти обвинили Россию в диверсиях на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов. МИД РФ в ответ выслал 20 чешских граждан. После этого Чехия потребовала уравнять численность дипмиссий.