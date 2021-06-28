Чехия потребовала от России 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице

Несмотря на то, что Чехия до сих пор сомневается в точной причастности России к взрывам во Врбетице, страна потребовала компенсацию за случившееся. По мнению МИД страны, Россия обязана выплатить 650 миллионов крон — почти 25,5 миллиона евро — за якобы совершенный подрыв. Доказательств у Чехии, к слову, до сих пор нет.

По данным чешской газеты Mlada fronta Dnes, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому ноту. В ней — требование возместить ущерб, который нанесли взрывы Врбетице.

Большой дипломатический скандал произошел между Россией и Чехией в середине апреля. Прага заявила, что наша страна причастна к взрывам на военных складах во Врбетице. В Чехии утверждали, что виновны российские спецслужбы. В результате домой отправились 18 сотрудников дипмиссии России в Чехии. В ответ наша страна выслала 20 чешских дипломатов из Москвы.

В Кремле отрицают причастность к произошедшему. Там назвали обвинения в адрес России частью большой западной кампании против нашей страны.