Захарова назвала ситуацию с визитом Пелоси на Тайвань «полетами во сне и наяву»

Ситуация с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в азиатские страны сюррреалистична и неадекватна, как и все происходящее в американской политике. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала турне Пелоси.

«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — „полетами во сне и наяву“. Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично», — заявила Захарова.

Представитель МИД сравнила Белый дом с атомным ледоколом, который на полном ходу со сбитым компасом несется на песчаные пляжи. Захарова считает, что в США безвозвратно утратили связь с реальностью.

Правительственный Boeing со спикером палаты представителей конгресса США поднялся в воздух с авиабазы ВВС Трэвис в Калифорнии. Лайнер сел в аэропорту Гонолулу на Гавайях, куда он отправится далее — неизвестно. Китай высказался решительно против визита Пелоси на Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин посоветовал президенту США Джо Байдену не играть с огнем в этом вопросе.