Председатель КНР посоветовал Байдену «не играть с огнем» в вопросе Тайваня

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двухчасового телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и вопрос Тайваня. О диалоге двух глав сообщило Центральное телевидение Китая.

«Лидеры двух стран обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин вновь представил принципиальную позицию Китая по этим вопросам», — указано в материале.

Председатель КНР также предупредил Байдена о невмешательстве в тайваньский вопрос: «играющий с огнем непременно обожжет сам себя», подчеркнул Си Цзиньпин.

«Мы решительно выступаем против сепаратизма и „независимости Тайваня“, а также вмешательства внешних сил», — приводит телеканал слова лидера Китая.

Глава КНР подчеркнул, что воля китайского народа в вопросе защиты суверенитета непоколебима.

Китай выступил против поездки на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Армия Китая не будет сидеть «сложа руки», если третий по значимости политик США посетить остров без ведома КНР.