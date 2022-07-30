Самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Гавайях

Boeing C-40C спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Дальнейший маршрут правительственного борта неизвестен.

За передвижением самолета в режиме реального времени наблюдали почти 70 тысяч человек со всего света. Лайнер сел в аэропорту Гонолулу, куда он отправится далее — неизвестно.

Правительственный Boeing Пелоси вылетел с авиабазы ВВС Трэвис в Калифорнии несколько часов назад. Гавайи находятся по пути следования в Азию, поэтому ряд СМИ предположил, что спикер палаты представителей конгресса США отправилась на Тайвань.

Против потенциального визита Пелоси на остров выступило руководство Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Джо Байденом предупредил его о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.