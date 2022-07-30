Правительственный Boeing со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вылетел на Тайвань, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, визитеру обещают горячий прием в Китае.

Лайнер поднялся в воздух с авиабазы ВВС Трэвис в Калифорнии. Самолет направился в Азию, отметил Mash. На сообщения о вылете остро отреагировали китайские СМИ. Народно-освободительной армии Китая предложили молниеносно отреагировать на визит Пелоси — в местной прессе прозвучали призывы сбить американский самолет.

Председатель КНР Си Цзиньпин на днях созвонился с президентом США Джо Байденом. Глава государства предупредил американского коллегу о недопустимости вмешательства в вопрос Тайваня. «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя», подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Байден сам признал «плохой идеей» намерение Пелоси посетить Тайвань. В этом вопросе американский лидер опирался на мнение военных.