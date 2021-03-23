Голикова объяснила, почему в России не стали вводить второй локдаун

В России решили не вводить второй локдаун, чтобы уберечь от удара и население, и экономику. Власти страны оценили ситуацию и сочли, что последствия от еще одного периода самоизоляции будут негативными.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила в интервью журналисту Антону Красовскому, как принималось такое решение. Оно вышло на YouTube-канале «Антонимы».

«Мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию и локдаун», — напомнила Голикова.

Она подчеркнула, что правительство РФ «прекрасно оценивало ситуацию» и то, чего ждать в случае «закрытия».

«Если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики», — заметила вице-премьер.

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